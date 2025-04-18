شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وصن داونز.. ماذا يدور فى عقل كولر قبل موقعة بريتوريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على العديد من المراكز فى تشكيل فريقه لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، لكن هناك عدة مراكز لا يزال كولر لم يحسم اللاعب الذي سيشارك فيها أمام بطل جنوب أفريقيا.

ولا يزال هناك مراكز لم تحسم فى تشكيل الأهلى، بعدما استقر على تواجد محمد الشناوى في حراسة المرمى، بجانب الثنائى أشرف داري ورامى ربيعة فى قلب الدفاع، إلا أن مصطفى العش صاحب الحظ الأوفر للمشاركة على حساب يحيى عطية الله فى الجبهة اليسرى، وكذلك وسط الملعب والهجوم بعد تراجع مستوى حسين الشحات، إلا أن الحظوظ الأوفر تذهب إلى إمام عاشور وأشرف بن شرقي ونيتس جراديشار. وفي وسط الملعب أيضاً، هناك العديد من اللاعبين المرشحين للمشاركة، وإن كان مروان عطية هو الوحيد الذي ضمن مكانه بنسبة كبيرة فى التشكيل. أكرم توفيق أيضاً سيكون له حظوظ فى المشاركة إذا قرر كولر تأمين منطقة المناورات لمواجهة هجمات صن داونز المنتظرة. كما تدور فكرة فى رأس كولر وهي الاعتماد على جراديشار فى التشكيل الأساسى ووضع وسام أبو علي بجواره على دكة البدلاء، لكن المدرب السويسري لم يحسم قراره حتى الآن.

ويضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعب المباراة في نفس توقيت اللقاء، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف صن داونز ليشدد على ضرورة الفوز بالمباراة قبل خوض لقاء الإياب فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولى بحضور جماهيري بالسعة الكاملة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح لاعبيه تعليمات خاصة من أجل تنفيذها في مباراتهم أمام صن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تساعد الفريق الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب ببريتوريا قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة.

وطالب كولر مهاجمي الأهلي بضرورة نقل الكرة للأمام بسرعة واستغلال اندفاع لاعبي صن داونز الهجومي، في تشكيل هجوم مرتد ومباغت على دفاع الفريق الجنوب إفريقي على أمل تسجيل هدف أو أكثر خارج الديار، يسهل من مهمته في خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال.

كما طالبهم بالالتزام بأداء الأدوار الدفاعية ومعاونة الظهيرين، في ظل الضغط المتوقع من لاعبي الفريق ، واستغلال الفرص أمام مرمى صن داونز، لاسيما وأن الفريق لن تتاح له فرصاً كثيرة.