شكرا لقرائتكم خبر عن موعد التحقيق مع زيزو فى الزمالك باليوم والساعة والان مع تفاصيل الخبر

تفاقمت أزمة أحمد مصطفى"زيزو" مع مسئولى نادى الزمالك خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أرسل النادى خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق لإخطاره بالتغيب عن خوض التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل الجارى.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفردا قبل الانقطاع عن التدريب.

ويأتي الخطاب الذى أرسله الزمالك للاعب كأول تحرك رسمي من نادي الزمالك بشأن موقفه تجاه اللاعب، حيث تقرر أن يكون موعد التحقيق مع زيزو فى الحادية عشرة صباح غدٍ السبت، بمقر النادى، لكن اللاعب استقر على عدم حضور الجلسة.

وكان مصدر كشف أن مسئولى نادى الزمالك أبلغوا أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق بعقوبات انقطاعه عن تدريبات الأبيض عبر جروب "واتساب" الخاص بالفريق، خاصة أنه ما زال متواجداً فيه ولم يغادره منذ أزمة تجديد عقده الأخيرة.

وأوضح المصدر أن زيزو يرى العقوبات الموقعة عليه على جروب "واتساب" ولكنه يتجاهلها ويرفض الرد عليها، خاصة فى الوقت الذى كلف فيه اللاعب محاميه الخاص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد النادي بعد إزالة صورته من ملاعب قطاع الناشئين.

