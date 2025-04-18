شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مصريين فى نهائي بطولة أفريقيا للمواي تاي فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

نجح 8 مصريين فى التواجد بنهائيات البطولة الإفريقية للمواي تاي المقامة فى العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة من 15-20 أبريل الجاري، حيث يتنافسون على الميداليات الذهبية والمراكز الأولى.

ويواجه اللاعب فهد سامي أمام الليبي الصديق الياز فى نهائي وزن 60 كجم، كما يواجه زكريا وليد أمام المغربي سالس الياس فى نهائي وزن 86 كجم، وفارس على أمام الليبي علي حسين في نهائي وزن 91+ كجم تحت 23 عام، وسيف الله خالد أمام المغربي محسون محمد في نهائي وزن 67 كجم، ومحمد عبد الفتاح أمام بطل الجزائر الشريف وائل في نهائي وزن 91+ فوق 23 عاما.

في منافسات الفتيات، تواجه اللاعبة ذكرى صلاح أمام التونسية فاطمة عيادي في نهائي وزن 54 كجم، ونبيلة علاء الدين أمام الليبية ريم أبو باكى في نهائي وزن 75+ كجم، ورانيا الرمالي أمام المغربية سلمى مرهر في نهائي وزن 67 كجم.

ويترأس البعثة المصرية محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والحكم محمود زينهم، الجهاز الفني محمود عبد الحميد، أيمن الحمصاني، وليد زكريا، ووائل فهر.

وضمت قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركات في أفريقيا للمواي تاي، فهد سامي، زكريا وليد، فارس قورة، ذكرى صلاح، أنس عصام، بدر أسامة، سيف الله خالد، أحمد سامح، عبد الله صبري، رانيا عادل، منه الله عصام، رضا حسني.می خالد، نبيلة علاء الدين، ومحمد مصطفى.