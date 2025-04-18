شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وغرامة بوبيندزا.. لوائح فيفا تحسم مصير أموال الأبيض المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادي الزمالك قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" فيما يخص قضية الجابوني أرون بوبيندزا ، الذي لقي مصرعه الأربعاء الماضي إثر سقوطه من الطابق الـ11 في الصين.

إدارة نادي الزمالك تتوقع أن يكون هناك حكم لصالحها ضد النادي الروماني رابيد بوخارست الذة تعاقد مع اللاعب وقت أزمته مع الزمالك، وستسقط قضية بالنسبة للاعب بعد وفاته، ولكن مازالت القضية مستمرة لشكوى الزمالك ضد النادي الروماني.

من جهته أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، فى تصريحات سابقة، أن ناديه فى انتظار موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص شكوى النادي ضد اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، والذي توفي الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 28 عاماً.

وأشار عمرو أدهم، فى تصريحات صحفية، إلى أن شكوى النادي كانت تطالب بتعويضات تضامنية بين اللاعب ونادي رابيد بوخارست الروماني الذي كان يلعب له من قبل، وتقدم نادي الزمالك بشكوى ضد اللاعب والنادي الروماني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت رقم FPSD-17571 ، ما زالت متداولة بلجنة فض المنازعات بـ"فيفا" حتى هذه اللحظة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة أنه لم يتحدث لأي من وسائل الإعلام للتعليق على موقف نادي الزمالك، مفضلاً أن يكون كلامه بشكل رسمي بعد التواصل مع المحامي المكلف بمتابعة القضية للوقوف على موقف الزمالك بشكل قانوني.



وكان الاتحاد الجابوني لكرة القدم قد أعلن وفاة أرون بوبيندزا صاحب الـ 28 عامًا ولاعب تشجيانج الصيني بعد سقوطه من مبنى سكني في الصين.



وأصدر الاتحاد الجابوني بيان رسمي قال فيه: "توفي اللاعب الدولي الجابوني مؤخرا إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في المبنى الذي كان يسكن فيه في الصين حيث كان يلعب مع نادي تشجيانج إف سي".



وأضاف، "في عمر 28 عامًا، يُذكر بوبيندزا باعتباره مهاجمًا عظيمًا ترك بصمته خلال كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. تدرب المهاجم الجابوني في ناديي مونانا وبوردو في فرنسا، وانضم إلى الدوري الصيني بعد فترة قصيرة قضاها في رومانيا".



وأنهى بيان الاتحاد الجابوني، "يتقدم الاتحاد الجابوني لكرة القدم وأسرة كرة القدم الجابونية بأحر التعازي لعائلته خلال هذا الوقت العصيب".