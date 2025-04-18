شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تنقل مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي كأس مصر لكرة اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك في مواجهة نارية بنهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025، فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر إذاعة مباراة نهائي كأس مصر لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، وكذلك مباراة تحديد المركز الثالث بين البنك الأهلي وطلائع الجيش، عبر قناة أون سبورت، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لعشاق كرة اليد المصرية وجماهير الأهلي والزمالك للاستمتاع بمتابعة المواجهات القوية، ويأتي ذلك برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

وكان الأهلي قد حجز مقعده في النهائي بعد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 26-20 في نصف النهائي، بينما صعد الزمالك عقب تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 24-22 في مباراة مثيرة.

وتعد مواجهة اليوم بين الأهلي والزمالك قمة خاصة لعشاق كرة اليد المصرية، حيث يسعى كل فريق للتتويج باللقب وإنهاء الموسم المحلي بأفضل طريقة، خاصة بعد تتويج الأهلي مؤخرًا بلقب الدوري المصري للمحترفين وكأس السوبر على حساب سبورتنج.

وفي وقت سابق، ودع فريق سبورتنج حامل لقب كأس مصر البطولة من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 31-22.

ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين البنك الأهلي وطلائع الجيش في الرابعة عصراً، على نفس الصالة.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للنهائي بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وفي حال استمرار التعادل تُحسم المباراة برميات الـ7 أمتار الترجيحية.