موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس غداً فى نصف نهائي الأبطال والقناة الناقلة

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يحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بيراتس في مواجهة أخرى نارية على ملعب "سوكر سيتي" غداً السبت فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

عقد اليوم بملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج الاجتماع الفني لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ونادي بيراميدز ، في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الزي البديل الأبيض الكامل خلال مواجهة أورلاندو، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أورلاندو زيه الأساسي الأسود الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل.

وتم التأكيد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب سوكر سيتي قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، مع تسليم التشكيلات للمراقب بمجرد الوصول إلى الملعب.

مثل نادي بيراميدز فى الاجتماع الفني اللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس فى دوري أبطال أفريقيا

يواجه فريق بيراميدز نظيره أورلاندوبيراتس فى السادسة مساء غد، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والتي تُقام على ملعب "سوكر سيتي" بمدينة جوهانسبرج. فيما تُقام مباراة الإياب فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وأورلاندو

يقود طاقم بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا المباراة، بمساعدة كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني.



وسيتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم السنغالي عبسي سي، بمساعدة جبريل كامارا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طموحات بيراميدز في دورى أبطال أفريقيا

يشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات. وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطي جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدي.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

بيراميدز.. القوة الصاعدة

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون ثاني أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

وقد نجح النادي مؤخرًا في تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.