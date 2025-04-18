شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار محتملة تنتظر الأهلي أمام صن داونز.. اعرف درجات الحرارة فى بريتوريا غدا والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على حالة الطقس في جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز غدا، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، لاسيما أن الجهاز الفني كان متخوفا من اللعب في طقس حار.

ويسود طقس معتدل فى جنوب أفريقيا غداً السبت، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 19 والصغري 12 مع توقعات بسقوط أمطاربنسبة 45% وتبلغ نسبة الرطوبة 72% وتبلغ سرعة الرياح 10 كيلو فى الساعة.

من جهته يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غد، السبت، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعب المباراة في نفس توقيت اللقاء، ويعقد كولر إجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف صن داونز ليشدد على ضرورة الفوز بالمباراة قبل خوض لقاء الإياب فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولى بحضور جماهيري بالسعة الكاملة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح لاعبيه تعليمات خاصة من أجل تنفيذها في مباراتهم أمام صن داونز الجنوب أفريقي غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تساعد الفريق الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب ببريتوريا قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة.

وطالب كولر مهاجمي الأهلي بضرورة نقل الكرة للأمام بسرعة واستغلال اندفاع لاعبي صن داونز الهجومي، في تشكيل هجوم مرتد ومباغت على دفاع الفريق الجنوب إفريقي على أمل تسجيل هدف أو أكثر خارج الديار، يسهل من مهمته في خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال.

كما طالبهم بالالتزام بأداء الأدوار الدفاعية ومعاونة الظهيرين، في ظل الضغط المتوقع من لاعبي الفريق ، واستغلال الفرص أمام مرمى صن داونز، لاسيما وأن الفريق لن تتاح له فرصاً كثيرة.