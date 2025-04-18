شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة فى مران اليوم بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تقرر حضور وسائل الإعلام أول 15 دقيقة من مران الأهلي اليوم استعداداً لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي التي تقام عصر غدٍ السبت، فى لقاء الذهاب للدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد، السبت، بتوقيت القاهرة، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، فيما ستقام مباراة العودة يوةم 25 أبريل الجارى باستاد القاهرة.

وينطلق مران الفريق فى الثالثة عصرًا ويقام على ملعب لوفتوس الذي يستضيف المباراة بمدينة بريتوريا، ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وتأهل الأهلي الى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

على صعيد متصل، وجه مجلس الأهلي الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز .

وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية. كما خص النادي بالشكر شركة تذكرتي على دورها المميز خاصة في مثل هذه المباريات الكبرى، وتعاونها الواضح للتسهيل على الجماهير.