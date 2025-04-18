بطولة إيطاليا: نابولي المتربص لمواصلة الضغط على إنتر

الرياص - اسماء السيد - روما : يسعى نابولي الى مواصلة الضغط على إنتر المتصدر خلال المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على مونتسا متذيل الترتيب السبت، في حين يخوض بطل الموسم الماضي مواجهة صعبة ضد جاره ومضيفه بولونيا الاحد.

ويحتل إنتر المركز الأول متقدما بفارق 3 نقاط عن نابولي، لكن الأول لا يزال يحارب على ثلاث جبهات، في حين يصب الفريق الجنوبي تركيزه على الدوري فقط.

وبذل إنتر جهدا مضاعفا لازاحة بايرن ميونيخ الالماني من ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا، فخرج بالتعادل 2 2 على ملعبه ايابا الأربعاء بعد ان تقدم 2 1 ذهابا على ملعب "أليانتس ارينا" في ميونيخ.

ويواجه إنتر برشلونة الاسباني في نصف النهائي اواخر الشهر الحالي.

كما يخوض إنتر اياب نصف نهائي كأس ايطاليا ضد جاره ميلان الاربعاء المقبل بعد ان تعادلا 1 1 ذهابا مطلع الشهر الحالي وبالتالي يأمل في تكرار انجاز الثلاثية التي حققها عام 2010 بقيادة مدربه الشهير البرتغالي جوزيه مورينيو ويصبح بالتالي اول فريق ايطالي يحقق هذا الانجاز.

في المقابل، يركز نابولي على الدوري فقط ومحاولة احراز اللقب للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الاخيرة.

لدى مدربه أنتونيو كونتي فرصة كبيرة لانتزاع اللقب من النادي الذي قاده هو والمهاجم البلجيكي المتألق روميلو لوكاكو إلى لقب الدوري في عام 2021، بعد أن بدأ الموسم والفريق في حالة من الفوضى التامة.

تولى المدرب البالغ من العمر 55 عامًا مسؤولية نابولي الصيف الماضي، وكان الفريق يعاني بعد احتلاله مركزا متواضعا في الدوري الموسم الماضي وفي ظل رغبة نجميه المهاجم النيجيري فيكتور اوسيمهن والجناح الجورجي خفيتشا كافاراتسخيليا الانتقال الى ناد آخر.

تحققت رغبة اوسيمهن بالانتقال على سبيل الاعارة الى غلطة سراي التركي في مطلع الموسم، في حين انتقل كفارا في سوق الانتقالات الشتوية الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.

وصاغ كونتي نابولي على شاكلته، حيث يُعد لوكاكو ولاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي أبرز لاعبيه بعد انضمامهما من تشلسي ومانشستر يونايتد الانكليزيين تواليا في آب/أغسطس.

قال كونتي بعد فوز فريقه على إمبولي 3 0 الاثنين "نحن الآن متأخرون بثلاث نقاط عن إنتر، وهو أمرٌ لا يُصدق (في بداية الموسم). كان هدفنا إثارة الفوضى، وهذا ما نفعله. يجب شكر نابولي على إبقاء سباق اللقب قائمًا".

اكتسح نابولي فريقًا مهددًا بالهبوط هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يكون مونتسا أكثر سهولة حيث بات الهبوط شبه مؤكد للفريق المملوك من عائلة الراحل سيلفيو بيرلوسكوني رئيس وزراء ايطاليا ومالك نادي ميلان السابق.

حصد مونتسا خمس نقاط فقط منذ بداية العام، وخسر آخر ثلاث مباريات، في سلسلة نتائج مخيبة للآمال جعلت فريق المدرب والمدافع الدولي السابق أليساندرو نيستا يبتعد بفارق 12 نقطة عن منطقة الأمان مع تبقي ست مباريات.

مباريات سهلة

بعده، يواجه نابولي فريقا واحدا في النصف العلوي من جدول الترتيب هو تورينو العاشر بينما يواجه إنتر أيضًا روما ولاتسيو في الأسابيع الأخيرة من موسم قد يصبح من أعظم المواسم في تاريخه.

ويقف برشلونة عائقًا أمام إنتر للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ، وقال مدربه سيموني إنزاغي بعد التأهل على حساب بايرن "أنا محظوظ بوجود فريق يضم أكثر من مجرد لاعبين رائعين، فهم أيضا رجال عظماء".

قد تؤثر رحلة بولونيا القصيرة يوم أحد الفصح على صراع إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، حيث يسعى أتالانتا لتعزيز مركزه الثالث عندما يحل ضيفا على ميلان.

ويحتل بولونيا المركز الخامس، بفارق نقطتين عن يوفنتوس، صاحب المركز الرابع والذي سيختتم مبارياته بمواجهة بارما الاثنين.