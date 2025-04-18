شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الأزمة.. زيزو يرجح كفة الزمالك تسويقياً أمام بيراميدز قبل نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

مواجهة نارية تنتظر فريقي الزمالك و بيراميدز، في نهائي كأس مصر، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن إدارة المسابقات حددت 20 مايو المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر لموسم 2024-2025 بين الزمالك وبيراميدز.

ويحمل فريق بيراميدز لقب كأس مصر عن النسخة الماضية، بعدما فاز فى المباراة النهائية بهدف نظيف على زد، ليتوج السماوي بأول بطولة في تاريخه.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة أغلى 10 لاعبين في نهائي كأس مصر، رغم أزمة اللاعب مع ناديه وعدم حضوره التدريبات ورغبته في فسخ عقده، حيث جاءت قائمة اللاعبين الأغلى فى الفريقين كالتالي:

أغلى 5 لاعبين فى الزمالك



القيمة التسويقية للزمالك: 15 مليوناً و650 ألف يورو

- أحمد زيزو: 4 ملايين يورو

- نبيل دونجا: مليون و300 ألف يورو

- أحمد الجفالي: 750 ألف يورو

- حمزة المثلوثي: 700 ألف يورو

- حسام عبد المجيد: 600 ألف يورو

أغلى 5 لاعبين فى بيراميدز



القيمة التسويقية لبيراميدز: 19 مليونا و 980 ألف

- إبراهيم عادل: 2 مليون و200 ألف يورو

- صديق أوجولا: مليون و500 ألف يورو

- فيستون ماييلي: مليون و500 ألف يورو

- رمضان صبحي: مليون و500 ألف يورو

- مصطفى فتحي: مليون و500 ألف يورو

- مهند لاشين: مليون و300 ألف يورو.