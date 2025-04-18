شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم جراديشار في قيادة هجوم الأهلي أمام صن داونز بدلا من وسام والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على تواجد السلوفينى جراديشار مهاجم الفريق في التشكيل الأساسى لمباراة صن داونز غداً السبت في دوري أبطال أفريقيا.



ويرغب كولر في الاستفادة من تألق جراديشار في الفترة الأخيرة بالإضافة لوضع الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق على دكة البدلاء خوفاً من تفاقم إصابته لو شارك في المباراة كاملة مع الاستعانة بجهوده بديلا وفقاً لمجريات اللقاء بما يعزز فرص الاهلى في بلوغ النهائي الافريقى.



الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح لاعبيه تعليمات خاصة من أجل تنفيذها في مباراتهم أمام صن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تساعد الفريق الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب ببريتوريا قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة.

وطالب كولر مهاجمي الأهلي بضرورة نقل الكرة للأمام بسرعة واستغلال اندفاع لاعبي صن داونز الهجومي، في تشكيل هجوم مرتد ومباغت على دفاع الفريق الجنوب إفريقي على أمل تسجيل هدف أو أكثر خارج الديار، يسهل من مهمته في خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال.

كما طالبهم بالالتزام بأداء الأدوار الدفاعية ومعاونة الظهيرين، في ظل الضغط المتوقع من لاعبي الفريق ، واستغلال الفرص أمام مرمى صن داونز، لاسيما وأن الفريق لن تتاح له فرصاً كثيرة.