شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مؤتمر كولر والشناوي للحديث عن مباراة الأهلي وصن داونز فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي الخاص بمباراة صن داونز الجنوب أفريقي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر عقد المؤتمر في الثانية ظهر اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، بحضور السويسري مارسيل كولر المدير الفني ومحمد الشناوي قائد الفريق، ويُعقد المؤتمر بملعب لوفتوس الذي يستضيف المباراة في مدينة بريتوريا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غدٍ، السبت، بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، فيما ستقام مباراة العودة يوةم 25 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

وتأهل الأهلي الى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

على صعيد متصل، وجه مجلس الأهلي الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز .

وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية. كما خص النادي بالشكر شركة تذكرتي على دورها المميز خاصة في مثل هذه المباريات الكبرى، وتعاونها الواضح للتسهيل على الجماهير.

وخاض الأهلي مرانه الثاني في جنوب أفريقيا عصر الخميس استعداداً لمباراة صن داونز، وأقيم المران على ملعب تاكس الذي يبعد حوالي ربع ساعة عن فندق الإقامة، وبدأ بمحاضرة من السويسري مارسيل كولر ، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية قوية بجانب فقرة لحراس المرمى، وعاد الأهلي إلى فندق إقامته عقب انتهاء المران.