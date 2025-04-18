شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالأبيض وأورلاندو بالأسود فى مباراة نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

عقد اليوم بملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج الاجتماع الفني لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ونادي بيراميدز ، في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة مساء غدٍ السبت باستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الزي البديل الأبيض الكامل خلال مواجهة أورلاندو، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أورلاندو زيه الأساسي الأسود الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل.

وتم التأكيد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب سوكر سيتي قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، مع تسليم التشكيلات للمراقب بمجرد الوصول إلى الملعب.

مثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني اللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.