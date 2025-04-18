شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل حسم العروض الودية لمواجهة منتخب مصر في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، البت في كل العروض التي تلقاها لمواجهة منتخب مصر وديا في يونيو، لحين حسم مصير المعسكر، حيث تلقى المنتخب عروضا من الكاميرون وكينيا وجزر القمر وليبيا.

وقرر المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، تأجيل حسم مصير معسكر المنتخب الأول في يونيو المقبل، حتى 25 أبريل الجاري، حيث يسود مقترح بإلغاء المعسكر بسبب الغيابات التي يشهدها المنتخب.

وينتظر حسام حسن موقف بيراميدز من الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والذى يتحدد في لقاء الإياب أمام أورلاندو، حيث يتأكد الغاء المعسكر حال وصول الفريق السماوي للنهائي الذى يقام مطلع يونيو المقبل وهو ما يتزامن مع انطلاق معسكر الفراعنة.

وحال وصول بيراميدز للنهائي سيكون من المنطقي منح اللاعبين راحة كافية، وهو ما يؤكد صعوبة إقامة معسكر المنتخب في ذات الشهر لغياب لاعبي الأهلي والمحترفين عن المعسكر حيث سيصل عدد الغيابات إلى 20 لاعبا.

وعزز المنتخب الوطنى صدارة جدول مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة بعد فوزه على سيراليون بهدف مقابل لا شىء، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

‎ويغيب عن المعسكر عمر مرموش نظرا لمشاركته مع مانشستر سيتى فى بطولة كأس العالم للأندية، بينما ينضم الثنائى محمود تريزيجيه وحمدى فتحى للنادى الأهلى فى يونيو المقبل، ما يعنى غيابهما للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

‎ويغيب أيضا عن المعسكر لاعبو الأهلى الدوليون بعد طلب وزير الرياضة من اتحاد الكرة وجهاز المنتخب حتى يتم السماح لهم بالمشاركة فى كأس العالم للأندية، وهم محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هانى ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية.

كما لم يتحدد موقف محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسى من الانضمام للأهلى فى كأس العالم للأندية مع تردد أنباء حول إمكانية ضمه وكذلك مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى، بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو الذى يتردد أنباء قوية حول توقيعه للأهلى، وحال تأكد هذه الأنباء سيغيب عن المنتخب للمشاركة مع الأهلى فى كأس العالم للأندية.

وعزز المنتخب الوطنى صدارة جدول مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة بعد فوزه على سيراليون بهدف مقابل لا شىء، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.