شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025 بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 20 مايو المقبل، على أن يُحدد في وقت لاحق الملعب الذي تقام عليه المباراة.

الفريقان بلغا نهائي النسخة رقم 93 لأعرق المسابقات المصرية عن جدارة، حيث تخطى الزمالك الذي توج باللقب 28 مرة أبو قير للأسمدة في الدور الأول (2 – 0)، ثم تفوق على مودرن سبورت (2 – 1) في صمن النهائي، بعدها تجاوز سموحة (4 – 2) وسيراميكا كليوباترا (2 – 1) في ربع ونصف النهائي.

أما بيراميدز (حامل اللقب) فاستهل رحلة الدفاع عن اللقب بالفوز على المنصورة (3 – 0) ثم واصل مسيرته وتجاوز المقاولون العرب (2 – 0) في ثمن النهائي ’ بعدها تخطي إنبي (2 – 1) والبنك الأهلي (4 – 0) في ربع ونصف النهائي.

جدير بالذكر أن الزمالك وبيراميدز بلغا نهائي نسخة 2018 – 2019 وتمكن الأول من الظفر باللقب بعد فوزه بثلاثة أهداف دون رد.