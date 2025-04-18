شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى .. بيراميدز يتمسك بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدورى المصرى "دورى nile" بعد مرور جولتين من مرحلة حسم اللقب قبل 6 جولات على نهاية الموسم الاستثنائي، والذي يلعب بنظام جديد، من أجل التغلب على أزمة تأخر انتهاء الموسم وطول فترة المنافسات.

ويتربع بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة وخلفه الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ثم المصري في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.



ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدورى المصرى حتى الآن

مباريات بيراميدز والأهلى المتبقية

ويتبقى لبيراميدز مواجهات قوية أمام كل من حرس الحدود، فاركو، البنك الأهلى، الزمالك، بتروجيت، سيراميكا، فيما يبقى للأهلى كل من بتروجت، حرس الحدود، المصرى، سيراميكا، البنك الأهلى، فاركو.