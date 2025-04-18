شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يجدد رغبته فى خوض تجربة الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

جدد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك رغبته لمسئولى القلعة البيضاء بخوض تجربة الاحتراف الخارجي حيث طلب عقد جلسة معهم للاتفاق فيها على مستقبله مع القلعة البيضاء مشدداً على تأجيل ملف تمديد عقده.

وترغب لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادي،حازم إمام،أحمد حسام ميدو نجوم النادى السابقين،وعمرو الجناينى في تحصين حسام عبد المجيد من العروض الخارجية وإغراءات النادى الأهلى، وقطع الطريق على الأنباء التي تداولت بشأن دخول مسئولو المارد الأحمر في مفاوضات لضمه.

ويمتد عقد حسام عبد المجيد إلى 2027 حيث يتقاضى اللاعب مليون ونصف في الموسم الواحد وهو الأمر الذى لا يتناسب مع ما يقدمه اللاعب مع الفريق الأبيض، حيث تضع الإدارة زيادة عقده على رأس أولياتها في الفترة المقبلة.