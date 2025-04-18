شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كولر وكابتن الأهلي يتحدثان في مؤتمر صحفى عن مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلى وبرفقته كابتن الفريق في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عن مباراة الأهلي وصن داونز غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، .



ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، حيث يتحدث المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن المباراة المرتقبة.



المؤتمر الصحفي للأهلي، يعقد قبل المؤتمر الصحفي لفريق صن داونز الذى سيكون على ملعب لوفتوس فيرسفيلد أيضاً.



وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

