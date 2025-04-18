شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر يحسم مصير بيسيرو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على منح البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول فرصة داخل القلعة البيضاء إلى بعد نهائى كأس مصر الذى تحدد له يوم 20 مايو المقبل حيث أصبح بقائه مرهون بالتتويج باللقب.

وبات مستقبل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك على المحك مع القلعة البيضاء بعد توديع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبعدها بأسبوع كأس عاصمة مصر بعد احتلال الفريق الأبيض المركز الثالث.

وينتظر بيسيرو مواجهة قوية مع الزمالك أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر ،فضلاً عن فرصه الصعبة في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يتعين على البرتغالى الفوز بالبطولتين للحفاظ على فرص استمراره داخل القلعة البيضاء.