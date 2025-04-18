شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفني وقرعة بطولة أفريقيا للطائرة اليوم بمشاركة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم الجمعة ، الاجتماع الفني و قرعة بطولة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة المحدد لها الفترة من 19 و حتي 29 من شهر أبريل الجاري بليبيا بمشاركة الأهلي .

تضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلا من ، حسام يوسف و مصطفي جابر و سيف عابد و زياد أسامة و عبد الحليم فهيم عبو و محمد رمضان و المحترف يوندير جارسيا وأحمد عزب وعبد الرحمن الحسيني وأحمد عسران وخالد عادل وعبد الرحمن سعودي وحمادة عثمان .

و يسعي فريق رجال الطائرة بالنادي الأهلي إلي حصد اللقب منتشيا بحصد ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي .

بينما كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك مؤخرا ، عن الاعتذار رسميًا عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال المحدد لها شهر إبريل الجاري بليبيا.

تأتي رغبة الزمالك فى عدم المشاركة ببطولة أفريقيا للطائرة للرجال فى ظل خسارة بطولة الدوري والسوبر وكأس مصر هذا الموسم من أجل تصحيح الأوضاع أولا.