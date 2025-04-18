شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يواجه الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة اليد رجال والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق كرة اليد بنادي الزمالك "رجال "نظيره الأهلي في تمام السادسة مساء اليوم ،الجمعة، في نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 بصالة حسن مصطفي في السادس من أكتوبر.

يسعي الزمالك في هذه المواجهة إلي حصد اللقب لمصالحة الجماهير، وسط طموح الأهلي لحصد الثلاثية بعد تحقيق لقبي السوبر المحلي والدوري.

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي النهائي علي حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة 24-22 ، بينما تأهل الأهلي علي حساب البنك الأهلي ، وفاز الأهلى على سبورتنج بنتيجة 31-22 فى ربع نهائى كأس مصر بينما فاز الزمالك علي الزهور 36-24 في الدور ذاته.