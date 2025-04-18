شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشابات يتلقى دعوة للمشاركة في بطولة باريس الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر للشابات تحت 20 عامًا، دعوة رسمية للمشاركة في بطولة باريس الودية، المقرر إقامتها في فرنسا خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو المقبل.

وتأتي هذه الدعوة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الفرنسي، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتنمية مهارات اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية.

وتُعد البطولة فرصة ذهبية للاعبات منتخب مصر للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، واكتساب خبرات دولية في أجواء تنافسية قوية، وهو ما يتماشى مع خطة تطوير الكرة النسائية التي يعمل عليها الاتحاد المصري خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة المنتخب المشاركة خلال الأيام المقبلة، مع وضع برنامج إعداد خاص لضمان الظهور بأفضل شكل خلال منافسات البطولة.