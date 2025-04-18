شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصري القادمة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدورى، والمقرر أن تجمع الفريقين، بعد مباريات ربع نهائي كأس عاصمة مصر .

موعد مباراة الزمالك والمصرى

من المقرر أن يلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى الثامنة من مساء الخميس الموافق 1 مايو القادم، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج.

الزمالك يستأنف تدريباته الأثنين

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الأثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري المقبلة، بعد أن قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة سموحة، في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية في الفترة المقبلة حتى مواجهة المصرى.

نتيجة أخر مباراة للزمالك والمصرى

وشهد أخر ظهور للزمالك ف تغلب الفريق على سموحة في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، بهدف دون رد ، إلا أنه ودع البطولة ، وكان الزمالك يحتاج للفوز بأكثر من هدف على الفريق السكندري، للتأهل للدور الثاني شرط انتهاء لقاء مودرن سبورت والجونة بالتعادل السلبي، بينما كان أخر ظهور للمصرى حقق فيه الفوز امام بتروجت برباعية نظيفة ببطولة الدورى