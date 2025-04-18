شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وصن داونز بحضور ممثلي الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

ويحضر الاجتماع الفني من الأهلي محمد شوقى نائب المدير الرياضى، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

ويناقش الحضور خلال الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

