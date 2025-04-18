يورغن كلوب إلى مدريد؟ حرب البارسا والريال بعقول الألمان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: قد تعود الإثارة إلى الدوري الاسباني الموسم المقبل لتستعيد المسابقة أجواء مرحلة التنافس المثير بين ميسي ورونالدو، ولكن هذه المرة سوف يكون بين اثنين من أفضل العقول التدريبية في العالم، وهما الألماني هانسي فليك المدير الفني للبارسا، ويورغن كلوب المتأهب لقيادة ريال مدريد الموسم المقبل.

فقد أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن المدرب الألماني يورغن كلوب أبلغ ريال مدريد أنه مستعد للتفاوض بشأن تدريب النادي الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الحالي كارلو أنشيلوتي الذي ودع دوري الأبطال بعد هزيمته 5-1 أمام آرسنال في مجموع الذهاب والإياب لدور الثمانية في البطولة القارية.

لا يشعر بالسعادة مع دور المدير الرياضي

وأفادت تقارير بأن كلوب "غير سعيد" بدوره كمدير رياضي لمؤسسة ريد بول لكرة القدم، وسيمثل تعاقد كلوب مع ريال مدريد "قنبلة" في عالم كرة القدم، وقد يخلق حقبة جديدة من المنافسة الألمانية بينه وبين مدرب برشلونة الحالي هانسي فليك.

وكان كلوب قد ترك ليفربول الموسم الماضي، بعد أن حقق جميع الألقاب الممكنة معهم على مدار 8 أعوام، وعلى رأسها لقب البريميرليغ للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد انتظار دام أكثر من 30 عاماً، كما انتزع دوري الأبطال، ومونديال الأندية، وغيرها من البطولات.