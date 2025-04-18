شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يواصل برنامجه التأهيلى من مزق الضامة لتدعيم الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى، برنامجه التأهيلى من الإصابة التي تعرض لها فى مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدورى.

وغاب أحمد عادل عبد المنعم عن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى في كأس عاصمة مصر، والتي فاز بها الدراويش بهدفين دون مقابل ليتأهل الفريق لدور ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وأثبتت الاشعة التى خضع لها أحمد عادل عبد المنعم إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية، ويجرى الجهاز الطبى بالدراويش محاولات مكثفة لتجهيزه للمباريات المقبلة خاصة مباراة زد في الدورى التي ستكون بوابة الاطمئنان على بقاء الفريق في بطولة الدورى بشكل كبير.

وتأهل فريق الإسماعيلى إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه المثير على نظيره الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

واستفاد الإسماعيلي من تعثر بيراميدز أمام حرس الحدود بهدفين دون رد، ليضمن تأهله لربع النهائي بفارق الأهداف عن الفريق السماوي بعدما تساوى الفريقين في النقاط.