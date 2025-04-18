شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الهوكي أمام ناميبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره ناميبيا اليوم الجمعة ، في أول مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري .

ومن المقرر أن يلتقي منتخب شباب الهوكي مع كينيا غدا السبت ، حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات أول أمس الأربعاء.

ويشارك في التصفيات كل من، مصر وكينيا وناميبيا و جنوب أفريقيا و زامبيا و زيمبابوي .

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول والثاني لحسم التأهل .