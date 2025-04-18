الامارات | سباق أبوظبي للمحامل الشراعية 22 قدماً ينطلق الأحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية تنظيم سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، بعد غد، ضمن برنامج السباقات التراثية الذي يحرص النادي على تنفيذه كل موسم.

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر الموقع الرسمي للنادي، حيث استقبلت اللجنة المنظمة عدداً كبيراً من الطلبات لاعتمادها، وتعمل حالياً على إكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بالسباق.

وأكّد النادي، في بيان صحافي، أن السباق سينطلق من خارج أبوظبي لمسافة خمسة أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة، وأنه يُعدّ الجولة الرابعة لسباقات هذه الفئة في الموسم الحالي.

وأشار إلى أن السباق يستهدف الشباب والصغار، ويتيح لهم تجربة الإبحار والمنافسة القوية واكتساب الخبرة، لتطوير قدرات البحارة الصغار من أجل الانتقال إلى الفئات الأعلى وصولاً إلى المشاركة في سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً.

من جهته، أكّد رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، خليفة الرميثي، أن السباقات التراثية ركيزة أساسية في استمرار الارتباط بالموروث البحري الذي عاشه الآباء والأجداد.