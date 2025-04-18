الامارات | اتحاد الجوجيتسو يعتمد ميزانية الموسم الرياضي 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو اجتماعه الدوري بمقر الاتحاد في أبوظبي، واستعرض برنامج البطولات المقبلة في أجندة الموسم الحالي، والجدول الزمني المقترح للنسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إلى جانب المشاركات القارية والدولية للمنتخب الوطني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الميزانية للموسم الرياضي 2025، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، ويضمن استدامة البرامج الهادفة إلى إثراء رياضة الجوجيتسو المحلية، ومواصلة الارتقاء بمستوى البطولات المخططة.

ترأس الاجتماع رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، وحضره نائب رئيس الاتحاد، محمد سالم الظاهري، وأعضاء مجلس الإدارة: محمد الظاهري، ويوسف البطران، ومنصور الظاهري، وعضو مجلس الإدارة الأمين العام للاتحاد، فهد الشامسي، ومدير الإدارة الفنية، مبارك المنهالي، ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، محمد المرزوقي.

واستعرض الاجتماع الإنجازات التي تم تحقيقها منذ بداية الموسم الحالي، واعتمد أجندة الفعاليات والمشاركات المحلية والدولية للموسم الجديد، كما اعتمد الخطط والاستراتيجيات المقررة للمرحلة المقبلة، والرامية إلى دعم رياضة الجوجيتسو وتعزيز انتشارها وتزويد اللاعبين بكل المتطلبات لمواصلة مسيرة الإنجازات وترسيخ الريادة الإماراتية لرياضة الجوجيتسو على مستوى العالم. واستعرض الاجتماع الجدول الزمني المقترح للنسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقررة في نوفمبر المقبل، واطلع على آخر التحضيرات لانطلاق البطولة والتأكيد على الجاهزية التنظيمية واللوجستية، بما يضمن استدامة تميزها.

وأكّد نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة محمد الظاهري، أن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها كأهم وأكبر بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم، مشيراً إلى الحرص على تنظيم نسخة استثنائية تليق باسم أبوظبي ومكانتها عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو.

وبخصوص التحضير للمشاركات الدولية، ناقش الاجتماع خطط إعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، والبرنامج التدريبي المكثف الذي يتضمن معسكرات داخلية وخارجية لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين ودعمهم لمواصلة مسيرة التميز وتحقيق الإنجازات في مختلف الاستحقاقات الإقليمية والدولية. وتم أيضاً اعتماد برنامج مشاركات المنتخب الوطني بمختلف فئاته العمرية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الصدارة القارية والعالمية.

ويتضمن برنامج المشاركات الدولية للموسم 2025، بطولة العالم للجوجيتسو في تايلاند، وبطولة غرب آسيا في الأردن، وبطولة كأس العالم للشباب في كرواتيا، وبطولة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين، وبطولة الألعاب العالمية في الصين.

كما تم استعراض تقرير شامل عن واقع رياضة الجوجيتسو في الأندية، تضمّن أبرز التحديات والفرص، إلى جانب تحليل الوضع الراهن وطرح عدد من المقترحات التطويرية الهادفة إلى دعم الأندية في تطوير مستوى اللاعبين وتوسيع قاعدة الممارسين.

وتناول الاجتماع جهود الاتحاد على صعيد تطوير رياضة الجوجيتسو وترسيخ حضورها محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال عقد مزيد من الشراكات مع أهم مؤسسات القطاعين العام والخاص، لما لذلك من أثر بالغ في تحقيق أهداف الاتحاد وتعزيز الوعي بالرياضة، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لها.