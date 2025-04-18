الامارات | 1500 سباح يشاركون في «دبي الدولية للألعاب المائية» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات بطولة السباحة ضمن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية، التي اعتمدها الاتحاد الدولي لتكون مؤهِّلة لبطولة العالم للألعاب المائية التي تقام في سنغافورة 2025، ويشارك فيها 1500 سباح وسباحة يمثّلون 90 نادياً وأكاديمية من 40 دولة، من بينهم نجوم أولمبيون يتقدمهم إيليا شيمانوفيتش وفيلمير ستيبانوفيتش، وتقام في مجمع حمدان الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة ومجلس دبي الرياضي.

وتستمر منافسات البطولة على مدار ثلاثة أيام وتشمل السباحة الحرة، وسباحة الظهر، وسباحة الصدر، وسباحة الفراشة، ويتنافس فيها المشاركون ضمن فئات الناشئين والمفتوحة وماسترز من عمر تسعة إلى 60 عاماً، والمسافات متنوعة بين 50 و100 و200 و400 و800 و1500.

وكانت اللجنة المنظمة قد أغلقت باب التسجيل للمشاركة في البطولة في وقت مبكر، نظراً لاكتمال عدد المشاركين بعد استقبال عدد كبير جداً من طلبات المشاركة من مختلف أنحاء العالم، في دلالة واضحة على الزخم الدولي المتصاعد الذي تحققه البطولة عاماً تلو آخر، ويعكس الحماسة الكبيرة للمشاركة في الحدث.

وذكر مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي، أن منافسات السباحة تأتي ضمن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية التي تشمل خمس ألعاب رياضية مائية هي: الغطس، وكرة الماء، والسباحة في المياه المفتوحة، والسباحة الإيقاعية، والسباحة التنافسية، ووصل عدد المشاركين في إجمالي الرياضات إلى أكثر من 2200 رياضي ورياضية.

وقال المجلس إن البطولة تسهم في استقطاب واكتشاف العديد من الموهوبين الرياضيين من داخل الدولة وخارجها، كما تسهم في تعزيز التنافسية وتطوير الجوانب الفنية في مختلف الرياضات المائية بين الرياضيين المحليين في أندية وأكاديميات الدولة، وتتميز البطولة بتنوع مستوياتها، ما يثري المنافسة ويمنح الرياضيين فرصة الاحتكاك بتجارب وخبرات متعددة من مختلف مدارس السباحة العالمية.

58 فعالية في مجمع حمدان الرياضي

تأتي هذه البطولة من بين 58 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة تقام في مجمع حمدان الرياضي سنوياً، وتشمل 28 لعبة رياضية أولمبية وغير أولمبية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية العديدة والمعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات والأبطال الأولمبيين الذين يختارون مجمع حمدان ليكون مقراً لتدريباتهم، استعداداً لأكبر البطولات الدولية.