الامارات | جابر الزعابي رئيساً للجنة حكام «الدوري العالمي للكاراتيه»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف الاتحاد الدولي للكاراتيه الحكم الدولي الإماراتي، جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، برئاسة لجنة حكام بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي تُقام في العاصمة المصرية القاهرة من 18 إلى 20 أبريل الجاري، وذلك للمرة الثالثة في مسيرته.

وجاء اختيار الزعابي تقديراً لمكانته كأحد أبرز الكفاءات التحكيمية على الساحة الدولية، نظراً إلى سجله الحافل وخبراته الطويلة في إدارة وتحكيم كبريات البطولات.

وتلقى الزعابي خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي يؤكد تكليفه برئاسة لجنة الحكام في البطولة التي تُعد من أهم محطات روزنامة الاتحاد الدولي للكاراتيه.

ويشارك في البطولة 376 لاعباً ولاعبة من المصنفين الأوائل على مستوى العالم في فئتي الرجال والسيدات.