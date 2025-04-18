الامارات | «الإمارات للدرّاجات» يتصدر سباق «جيرو دي أبروتسو»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للدرّاجات» يتصدر سباق «جيرو دي أبروتسو» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الإمارات إكس آر جي للدرّاجات الهوائية انتصاراً جديداً في سباق «جيرو دي أبروتسو»، بعد فوز لاعبه البرتغالي إيفو أوليفيرا، بالمرحلة الثانية من السباق، وكان زميله بالفريق اليساندرو كوفي قد فاز في المرحلة الأولى من السباق المقام حالياً في إيطاليا.
وقدّم أوليفيرا أداء قوياً قبل 1.5 كيلومتر من خط النهاية، ليحافظ على تقدمه أمام المجموعة المطاردة محققاً فوزه الرابع في مسيرته، والانتصار رقم 29 للفريق هذا الموسم.
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