الامارات | غوران: عجمان سيقاتل على كل نقطة حتى نهاية الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، إنه مازال متمسكاً بأمل الحصول على مركز متقدم بجدول الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويحتل «البرتقالي» بعد مرور 21 جولة من المسابقة، المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 27 نقطة خلف النصر صاحب المركز الثامن بالرصيد نفسه.

وأضاف غوران لـ«الإمارات اليوم»: «لديَّ ثقة كبيرة بأن لاعبينا قادرون على التقدم مراكز عدة في جدول الدوري، وسنقاتل في المباريات الخمس المتبقية لنا بالدوري، للحصول على أكبر قدر من النقاط، بما يضمن لنا تحقيق هدفنا».

وأشار: «في الحقيقة فقدنا نقاطاً كثيرة كانت في المتناول، من بينها مباراتنا الأخيرة ضد الجزيرة التي تعادلنا فيها بهدف لهدف، لقد شاهد الجميع كيف كنا مسيطرين على اللقاء، وضاعت منا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بترجيح كفتنا، ولكن مع الأسف، الحظ لم يكن بجانبنا».

ونفى غوران، أن يكون خروج لاعبه عصام فائز بين شوطي مباراة الجزيرة عائداً لخلاف وقع داخل أرضية الملعب مع زميله محمد سبيل، قائلاً: «هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، عصام فائز تم استبداله، بعدما اشتكى الإصابة، وليس لأمر آخر، كما يُقال».

وعن الفارق بين أداء عجمان في الدور الأول والدور الثاني من الدوري، قال غوران: «لا يوجد فارق كبير على مستوى الأداء، لكن ربما يكون الفارق في النتائج، وما أود قوله إن الفريق تأثر بعض الشيء بالغيابات التي ضربت الفريق، نتيجة الإصابات التي حلت ببعض اللاعبين الأساسيين، والتي أبعدتهم لفترات، ولكن مع اكتمال صفوف الفريق تحسنت الأمور إلى حد كبير، خصوصاً مع نهاية الدور الأول، وبداية مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري».

وعن توديع الفريق مسابقتي الرابطة وكأس رئيس الدولة، قال مدرب عجمان: «الحقيقة اصطدمنا في البطولتين بفريق قوي مثل شباب الأهلي، الذي يعد من أفضل الفرق في الدوري على صعيد الأداء والنتائج، وهو مرشح قوي لكل البطولات، ويكفي أنه تأهل للنهائي في البطولتين، لكن رغم ذلك ودعنا البطولة بصعوبة أمامهم».

وتابع «أمامنا مباريات مهمة بداية من لقاء الشارقة في الجولة الـ22، الثلاثاء المقبل».

أزارو يبذل مجهوداً كبيراً.. وأنا أقدره

تحدث غوران عن مدى صحة الربط بين قلة الأهداف التي سجلها عجمان هذا الموسم، وتراجع الأرقام التهديفية لمهاجم الفريق، اللاعب المغربي وليد أزارو، وقال: «وليد أزارو ليس متراجعاً في المعدل التهديفي، لقد سجل خمسة أهداف وصنع سبعة، بما يعني أنه أسهم في 12 هدفاً من أصل 32 هدفاً سجلها فريق عجمان في المسابقة، وهذا يعكس مدى الجهد الذي يبذله اللاعب مع الفريق، وجهوده محل تقدير من جانبي أنا شخصياً».