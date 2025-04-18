يوروبا ليغ: بودو غليمت يقصي لاتسيو بركلات الترجيح ويبلغ نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - روما : أقصى بودو غليمت النروجي مضيفه لاتسيو الايطالي من الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بفوزه عليه بركلات الترجيح 3 2 بعد خسارته 1 3 إيابا الخميس، ليتعادلا في اجمالي المباراتين 3 3، وبلغ دور الأربعة حيث سيقابل توتنهام الانكليزي.

وسجل الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس (20)، والبديلان الهولندي تيجاني نوسلين (90+3)، والسنغالي بولاي ديا (99) أهداف لاتسيو، والبديل أندرياس هيلميرسن هدف بودو غليمت (109) قبل أن يطرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 120.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للاعبي بودو غليمت رغم اهدارهم ركلتين، في حين فشل لاتسيو في ثلاث منها.

وكان نادي العاصمة الايطالية سقط على أرض مضيفه المغمور بعد أداء مخيب للآمال قابله تألق لاعب خط الوسط أولريك سالتنس الذي سجل هدفي بودو غليمت.

على الملعب الاولمبي في روما، أحيا لاتسيو آماله بهدف مبكر بعدما استعاد الكرة في منتصف ملعب مضيفه ليتوغل بها الدنماركي غوستاف إيساكسن عند الجهة اليمنى للمنطقة ويتلاعب بالمدافع فريدريك بيوركان ويمرر إلى المهاجم الأرجنتيني كاستيانوس الذي لكزها بكعب قدمه اليمنى في الشباك (20).

وأنقذ الحارس اليوناني كريستوس مانداس فريقه لاتسيو من رأسية النروجي أولي ديدريك بلومبيرغ (23).

وضغط أصحاب الأرض لمضاعفة النتيجة وكاد مانويل لاتساري أن يفعلها بعدما قطع الكرة من بين قدمي باتريك بيرغ على مشارف المنطقة المحرمة وتقدم بها وسددها قوية فوق العارضة (38)، وأخرى من ماتيا زاكانيي صدها الدفاع النروجي (42) وأعاد الكرّة برأسية اصطدمت بالعارضة (45).

وأبقى الحارس مانداس على تقدم فريقه بعدما تصدى بطريقة رائعة لركلة حرة من بيرغ كانت متجهة نحو المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

واستهل لاتسيو الشوط الثاني كما أنهى الأول، فحاول زاكانيي وصد الحارس الروسي نيكيتا هايكين (53)، قبل أن يهدر الدنماركي كاسبر هوغ هدف التأهل من تسديدة وجدت أقدام مدافعي الفريق الإيطالي (61).

وتلاعب كاستيانوس بدفاع بودو غليمت عند مشارف المنطقة لكنه انزلق أثناء التسديد بقدمه اليمنى ليهدر فرصة الهدف الثاني (63)، ليعود الحارس هايكين ويتدخل بعد دقيقتين أمام زاكانيي.

وأعاد لاتسيو خلط الاوراق بتسجيله الهدف الثاني في وقت قاتل بفضل هدافه البديل نوسلين بعد ركنية نفذها البديل الآخر البرتغالي نونو تافاريس وتابعها أليسيو رومانيولي رأسية تطاول لها الهولندي بقدمه اليمنى وأركنها في المرمى (90+3)، فارضا شوطين إضافيين.

واقتنص لاتسيو الهدف الثالث بعد مجهود فردي من الفرنسي ماتيو غيندوزي على الجهة اليسرى داخل المنطقة، ليمرر كرة عرضية إلى البديل المهاجم السنغالي ديا تابعها رأسية في الشباك (99)، في ثالت أهدافه في المسابقة هذا الموسم.