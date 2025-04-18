شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق الدورى العالمى للكاراتيه بالقاهرة بمشاركة 384 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الدوري العالمى للكاراتيه "البريميرليج" والتى تقام فى الفترة من 18 إلى 20 إبريل الجارى بصالة ستاد القاهرة.

ووصل خلال الساعات الماضية أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه، إلى القاهرة لحضور منافسات البطولة، و كان في استقباله محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى.

تقام البطولة بمشاركة 67 دولة باجمالى 384 لاعب ولاعبة، والدول المشاركة هى كل من المغرب، هولندا، مقدونيا الشمالية، بيرو، بولندا، البرتغال ، بورتريكو، قطر ، رومانيا، السعودية ، سكتلندا، سلوفينيا، سلوفاكيا، اسبانيا ، السويد، تايلاند، تونس، تركيا ، اوكرانيا ، الامارات، امريكا، اوزبكستان، فنزويلا، الفلبين، سويسرا، ايران، ايطاليا، اليابان ، الاردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت ، لاتفيا، ليبيا، لوكسمبورج، ماليزيا، البانيا، الجزائر ، ارمينيا، استراليا، اذربيجان، البوسنة والهرسك، البرازيل ، بلغاريا، كندا، شيبلى، كروانيت، كولومبيا، قبرص، الاكوادور ، السلفادور، فرنسا، فنلندا ، جورجيا، ألمانيا ، اليونان، جواتيمالا، هونج كونج، الصين ، ايرلندا، النمسا، بلجيكا، تشيك، المجر، بالاضافة الى فريقين يلعبان تحت منصة العلم بخلاف مصر المستضيفة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك فى المنافسات كل من عبدالله ممدوح، عبدالله هشام، عمرو علاء، زياد على، يوسف عماد، ادم الليثى، على الصاوى ، طه طارق، الحسن محمد ، حازم محمد، عادل عمارة ، وعمر أشرف على مستوى اللاعبين.

وعلى مستوى اللاعبات تشارك كل من فريال اشرف ، جنى على، نورسين على ، ريماس عاصى، ميرنا عطية، سلمى حسن، حبيبة حلمى، هدير هندى، اية هشام، جنى خميس، حبيبة موسى، ريم سلامة، رحمة طلبة، احلام حمدى.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.