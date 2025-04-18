يوروبا ليغ: بلباو يبقي على حلمه بخوض النهائي في ملعبه ببلوغه نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أبقى أتلتيك بلباو الإسباني على حلم خوض نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم في ملعبه "سان ماميس" قائما ببلوغه نصف النهائي بفوزه على ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 2 0 الخميس، في إياب الدور ربع النهائي.

وسجل هدفي بلباو الذي كان عاد بتعادل سلبي من اسكتلندا ذهابا، لاعب وسطه أويان سانكيت (45+4 من ركلة جزاء) ونيكو وليامس (80).

ويمرّ بلباو صاحب المركز الرابع في الدوري بفترة جيدة من حيث النتائج حيث لم يخسر سوى مباراتين من مبارياته الـ 14 التي خاضها في مختلف المسابقات منذ بداية شهر شباط/فبراير، منها آخر 8 مباريات لم يذق خلالها طعم الخسارة.

كما لم يقهر النادي الباسكي الذي يشرف على تدريبه أرنستو فالفيردي على أرضه منذ بداية المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية، فحقق 6 انتصارات في العدد ذاته من المباريات. سجل 14 هدفا واهتزت شباكه مرتين فقط.

في المقابل، انتقل رينجرز إلى ملعب "سان ماميس" متسلحا بفوزه في 6 من مبارياته السبع الاخيرة خارج معقله في مختلف المسابقات، منها الفوز على فنربهتشه التركي 3 1 في ثمن النهائي، قبل أن تنتهي هذه السلسلة أمام النادي الباسكي.

وبكّر بلباو في تهديد مرمى منافسه حيث كاد سانكيت أن يفتتح التسجيل في مناسبتين، الاولى بعد تسديدة لم تجد طريق المرمى (7) والثانية بقدمه اليسرى تصدى لها المدافع القائد الانكليزي جيمس تافيرنييه (12).

وأهدر سانكيت من على بُعد 6 أمتار بعد خروج الحارس ليام كيلي (45+1)، لينجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء إثر خطأ من جون سوتار على المغربي الأصل مروان سنادي.

وسيطر بلباو على مجريات الشوط الأول فسدد 14 مرة، منها إثنتان فقط بين الخشبات الثلاث، وافتتح التسجيل من ركلة جزاء معوضا إهدار أليكس بيرينغيه لركلة مماثلة في مباراة الذهاب.