شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: أتوقع رحيل كولر حال خروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق عن توقعاته لمواجهة الفريق ضد صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية: "هناك تخوف عند جماهير الأهلي من مواجهة صن داونز، لاعبو الأهلي يجيدون اللعب في تلك الظروف وخماسية صن داونز لن تتكرر مجددا".

وأضاف: "لاعبو صن داونز يلعبون كرة أوروبية ويجيدون اللعب خارج الأرض، فريق صن داونز يجيد تطوير نفسه بشكل سريع ويتعلم من أخطائه". وأكمل: "مباراة صن دوانز ليست صعبة على الأهلي، ولاعبو الأحمر قادرون على التعامل الجيد معها".

وأردف: "أتوقع رحيل كولر حال الخروج من نصف نهائي دوري الأبطال، على كولر ألّا يخاف أمام صن داونز ويلعب على الفوز".

واختتم حديثه قائلًا: "كنت أتمنى أن يتواجد علي معلول بقائمة الأهلي أمام صن داونز، عمر كمال الأفضل لشغل مركز الظهير الأيسر أمام صن داونز".