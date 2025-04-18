شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على لجان الاتحاد العربى للسلة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة، والتي عقدت صباح الخميس في دبي بمشاركة ممثلي 22 دولة عربية، نجاحاً لافتاً لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بعدما حصدوا عدة مناصب وعضويات داخل لجان الاتحاد العربي، خلال الدورة الانتخابية الجديدة الممتدة من 2024 حتى 2028.

وفاز محمد فتحي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، بعضوية لجنة التسوية، بينما حصل الدكتور مصطفى فوزي، عضو مجلس الإدارة، على عضوية لجنة التسويق، كما انضم المستشار محمد محرم، عضو المجلس، إلى اللجنة الإعلامية بالاتحاد العربي.

وحصل أيمن علي، عضو مجلس الإدارة، على عضوية لجنة المدربين، بينما فاز محمد إيهاب بعضوية اللجنة الفنية والمسابقات.

كما تم اختيار أحمد الشرقاوي عضواً بلجنة 3x3، ورنا شاهين عضواً باللجنة النسائية في الاتحاد العربي.

وفاز عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي عن منطقة الوسط العربي لدورة جديدة تستمر حتى عام 2028.

كما نجحت نيرة أنور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، في الفوز بعضوية الاتحاد العربي عن مقعد المرأة.

وفي السياق ذاته، جدد اللواء إسماعيل القرقاوي ولايته رئيسًا للاتحاد العربي لكرة السلة لدورة رابعة بالتزكية، بعد ترشحه منفرداً دون منافسة.