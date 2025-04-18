شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يقترب من الظهور مع الزمالك فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

إقترب أحمد حمدى لاعب الزمالك من الظهور فى قائمة الفريق لأول مرة منذ غياب طويل فى نهائى كأس مصر المقرر له أمام بيراميدز 20 مايو المقبل،خاصة بعدما أنهى اللاعب البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي.

وشارك حمدى فى التدريبات الجماعية للزمالك خلال اليومين الماضيين وبات جاهزاً من الناحية الطبية بعد تعافيه بشكل كامل من إصابة الرباط الصليبي ويصبح أمر مشاركته فى المباريات يعود للجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو.

فى سياق مختلف كشف مصدر بالزمالك أنه رغم خسارة الفريق لفرصة التأهل لدور الثمانية بكأس عاصمة مصر بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، فإن مجلس الإدارة لم يناقش مصير البرتغالي جوزيه بيسيرو وموقفه من الاستمرار أو عدمه كما تردد في الساعات الأخيرة .