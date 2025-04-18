شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات ربع نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

انتهت منافسات دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر، وتأهلت ثمانية فرق إلى الدور ربع النهائي من البطولة، وهى: بتروجت، مودرن سبورت، البنك الأهلي، إنبي، حرس الحدود، الإسماعيلي، سيراميكا ، طلائع الجيش.

ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 22 و23 أبريل الجاري، على أن تُقام لقاءات الإياب يومي 20 و21 مايو المقبل.

وجاءت مواجهات الدور ربع النهائي على النحو التالي:

سيراميكا × بتروجت

مودرن سبورت × البنك الأهلي

الإسماعيلي × طلائع الجيش

إنبي × حرس الحدود