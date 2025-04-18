شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب للمشاركة فى أمم أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أسامة نبيه، المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، عن القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل، وسط آمال كبيرة بالمنافسة بقوة على اللقب القاري.

وضمت القائمة مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، على النحو التالي: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

وأجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، كشفا طبيا الثلاثاء الماضى على جميع اللاعبين المختارين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، للتأكد من سلامتهم وعدم معاناة أى لاعب من أى إصابة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق فى البطولة، وذلك قبل إرسال القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس.