اخبار الرياضه

الامارات | الشارقة يطالب بتغيير ملعب نهائي دوري أبطال آسيا 2 في سنغافورة

0 نشر
الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الشارقة يطالب بتغيير ملعب نهائي دوري أبطال آسيا 2 في سنغافورة 1/2
  • الامارات | الشارقة يطالب بتغيير ملعب نهائي دوري أبطال آسيا 2 في سنغافورة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يطالب بتغيير ملعب نهائي دوري أبطال آسيا 2 في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسل نادي الشارقة لكرة القدم خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر اتحاد الإمارات لكرة القدم، يطالب فيه بتخصيص ملعب مناسب يليق بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2، التي ستجمع فريق الشارقة مع نظيره ليون سيتي السنغافوري، يوم 18 مايو المقبل، على ملعب «جالان بيسار» في سنغافورة.

وقال نادي الشارقة، في بيان صحافي، نشره، أمس، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في خطوة تؤكد حرصه على توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية للحدث القاري، وجهت إدارة نادي الشارقة لكرة القدم خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر اتحاد الإمارات لكرة القدم، طالبت فيه بتخصيص ملعب مناسب يليق بنهائي البطولة».

وأضاف النادي: «جاء هذا التحرك الإداري من جانب نادي الشارقة مباشرة بعد تأهل الفريق السنغافوري إلى المباراة النهائية، حيث باشر مجلس الإدارة اتصالاته التنسيقية فوراً، حرصاً على ضمان إقامة اللقاء في بيئة مثالية تواكب قيمة الحدث وأهمية النهائي القاري».

وأكمل: «يأتي هذا الطلب في ظل المخاوف المتعلقة بملعب (جالان بيسار) الذي يستضيف مباريات ليون سيتي، كونه ملعباً صغيراً نسبياً من حيث السعة الجماهيرية، ويعتمد على أرضية النجيل الاصطناعي، وهو ما قد لا يتناسب مع متطلبات نهائي آسيوي بهذا الحجم».

وأوضح النادي: «ينتظر نادي الشارقة رداً من الاتحاد الآسيوي في هذا الخصوص خلال الأيام القليلة المقبلة، على أمل أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أهمية إقامة النهائي في ملعب تتوافر فيه المواصفات الفنية والجماهيرية والتنظيمية التي تليق بالمسابقة وأنديتها، وتعزّز من فرص نجاح الحدث إعلامياً وجماهيرياً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements