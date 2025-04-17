شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور النادي الأهلي موعد مباراة الفريق المقبلة أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا كونها المحطة قبل الأخيرة في طريق الحفاظ على لقب دوري ابطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر بعد غد ، السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، فيما ستقام مباراة العودة يوةم 25 أبريل الجاري بإستاد القاهرة.

ووجه مجلس إدارة الأهلي، الشكر والتحية إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز .

وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية. كما خص النادي بالشكر شركة تذكرتي على دورها المميز خاصة في مثل هذه المباريات الكبرى، وتعاونها الواضح للتسهيل على الجماهير.

هذا وخاض الأهلي مرانه الثاني في جنوب أفريقيا عصر اليوم ،الخميس، استعداداً لمباراة صن داونز ، وأقيم المران على ملعب تاكس الذي يبعد حوالي ربع ساعة عن فندق الإقامة، وبدأ بمحاضرة من السويسري مارسيل كولر ، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية قوية بجانب فقرة لحراس المرمى ، وعاد الأهلي إلى فندق إقامته عقب إنتهاء المران.



مران الأهلى اليوم فى جنوب أفريقيا

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض مباراة صن داونز الجنوب الأفريقي.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ومصطفى العش في الدفاع، ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط وأشرف بن شرقي وحسين الشحات ونيتس جراديشار في الهجوم.