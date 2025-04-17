شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش والجباس في مؤتمر مباراة بيراميدز وأورلاندو بدورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب نادي بيراميدز، ودودو الجباس مهاجم الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيراميدز أمام أورلاندو في جوهانسبرج بدوري أبطال أفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بقاعة مؤتمرات استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في الواحدة من ظهر الجمعة، على أن يكون المران الختامي للفريق في السادسة مساء على ملعب المباراة

يذكر أن ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج هو ملعب نهائي بطولة كأس العالم ٢٠١٠ والذي جمع بين أسبانيا وهولندا، ويتسع لحضور ٩٤ ألف متفرج.

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في مدينة جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.

يخوض فريق بيراميدز تحديا قويا أمام أورولاندو السبت المقبل، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على ملعب "سوكر سيتي" بمدينة جوهانسبرج.

كانت بعثة بيراميدز وصلت مدينة جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة طيران خاصة استغرقت ١٠ ساعات من القاهرة.

وأدى الفريق تدريبه على ملعب جامعة "فيتس" في جوهانسبرج، واستمر لمدة ساعة ونصف، وشمل العديد من الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين وسط حماس شديد من أجل خوض المواجهة الهامة.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه الثاني والأخير غدا الجمعة في السادسة مساء على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج.