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منتخب اليد يلعب مع البرازيل 8 و 10 مايو وديا

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منتخب اليد يلعب مع البرازيل 8 و 10 مايو وديا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهد

الخميس، 17 أبريل 2025 10:06 م

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد ، مواجهتين أمام منتخب البرازيل ودياً خلال الأسبوع الدولي من 5  الي 11 مايو المقبل .

ومن المقرر ، أن يواجه الفراعنة نجوم السامبا المنتخب البرازيلي يومي 8  و 10 مايو بمجمع صالات حسن مصطفي .

وينتظر اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي موافقة الأمن علي إقامة المباراتين بجمهورمجانا كهدية لجماهير كرة اليد المصرية ، ومشاهد نجوم منتخب مصر في صدام مع المنتخب البرازيلي الذي تألق في كأس العالم الأخير وظهر بشكل متطور جدا وأنهي المونديال في المركز السابع عالمياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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