شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يلعب مع البرازيل 8 و 10 مايو وديا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد ، مواجهتين أمام منتخب البرازيل ودياً خلال الأسبوع الدولي من 5 الي 11 مايو المقبل .

ومن المقرر ، أن يواجه الفراعنة نجوم السامبا المنتخب البرازيلي يومي 8 و 10 مايو بمجمع صالات حسن مصطفي .

وينتظر اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي موافقة الأمن علي إقامة المباراتين بجمهورمجانا كهدية لجماهير كرة اليد المصرية ، ومشاهد نجوم منتخب مصر في صدام مع المنتخب البرازيلي الذي تألق في كأس العالم الأخير وظهر بشكل متطور جدا وأنهي المونديال في المركز السابع عالمياً.