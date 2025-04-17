شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تعيين حكم أجنبي لنهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاستعدادات الجارية لللقمة المرتقبة في نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025، يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء المرتقب بين بيراميدز والزمالك، والمقرر إقامته يوم 20 مايو المقبل.

وكانت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت بشكل رسمي موعد إقامة النهائي المرتقب، على أن يتم تحديد الملعب بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، إلى جانب كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويأتي اتجاه اتحاد الكرة نحو الاستعانة بحكم أجنبي في ظل أهمية المباراة وحساسيتها الجماهيرية، لضمان أعلى درجات الحياد والعدالة التحكيمية في مواجهة منتظرة تجمع اثنين من أقوى الفرق في الكرة المصرية

ووصل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الرابعة فى تاريخه بالفوز بنتيجة 4-0 على البنك الأهلي في نصف النهائي، وسجل أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلي وأحمد عاطف "قطة"، وبلاتي توريه ورمضان صبحي. وتأهل بيراميدز للنهائي للمرة الرابعة فى تاريخه بعد 2018-19 و2021-22 و2023-24.

فيما فاز الزمالك على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس مصر، وسجل عبدالله السعيد هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء، ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الفوز لفريقه ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية.