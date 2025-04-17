شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية دور المجموعات.. تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر عقب فوز سيراميكا برباعية على نظيره زد إف سي، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات.

وتأهلت 8 أندية التواجد في دور ربع نهائي كأس عاصمة مصر وهى كل من بتروجت ومودرن سبورت، البنك الأهلى، إنبى، حرس الحدود والإسماعيلى، سيراميكا، وطلائع الجيش.

وتقام جولة الذهاب للدور ربع النهائي من كأس عاصمة مصر يومي 22 أبريل و23 أبريل الجاري، على أن تُلعب مواجهات الإياب يومي 20 و21 مايو المقبل.





وجاءت مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة كالتالي:

سيراميكا ضد بتروجيت.

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي.

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش.

إنبي ضد حرس الحدود.