شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي وفاركو في ختام دور المجموعات بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر النادي الأهلي أمام فاركو في بطولة كأس عاصمة مصر بنتيجة 1-2 خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الخميس، بإستاد السلام ليودّع المارد الأحمر هذه البطولة بعدما سبق وخسر أول مباراتين أمام طلائع الجيش وإنبي.

سجل ثنائية فاركو عمرو ناصر وعبد الرحمن عشري في الشوط الأول ، فيما سجل محمد رضا هدف الأهلي بالشوط الثاني من صناعة علي معلول.

ولم يحصد الأهلي اي نقطة في بطولة كأس عاصمة مصر التي شارك فيها بفريق 2005 مُدعماً ببعض لاعبي الفريق الأول العائدين من الإصابة أو البدلاء، فيما رفع فاركو رصيده إلى 4 نقاط لكنه خارج البطولة هو الأخر بعد تأهل الطلائع وإنبي عن هذه المجموعة للدور التالي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - معاذ عطية - معتز محمد - علي معلول.

خط الوسط: فارس الشافعي - يوسف عفيفي - هشام مصطفى - محمد عاطف - عمر الساعي.

الهجوم: محمد رأفت.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر كامل - إسلام عبد الله- طارق فوزي- محمد رضا - آدم سمير - أحمد عزت - سيف أيمن - حسام عادل - سمير محمد.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نديم

الدفاع: وليد مصطفى - أحمد عوض – أحمد جمال – محمد أيمن

الوسط: سيف العجوز – خليل حجي - مازن عادل – أحمد محمد - عبد الرحمن العشري

الهجوم: عمرو ناصر

وتواجد على مقاعد البدلاء: فارس السيد – عمر رضا – محمد عز – سيف رفيق – محمود فرحات – باباكار نداي – عزمي غوما – محمد فخري – أحمد فؤاد.