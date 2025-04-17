شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض تدريبه الأول في جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في مدينة جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.

يخوض فريق بيراميدز تحديا قويا أمام أورولاندو السبت المقبل، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على ملعب "سوكر سيتي" بمدينة جوهانسبرج.

كانت بعثة بيراميدز وصلت مدينة جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة طيران خاصة استغرقت ١٠ ساعات من القاهرة.

وأدى الفريق تدريبه على ملعب جامعة "فيتس" في جوهانسبرج، واستمر لمدة ساعة ونصف، وشمل العديد من الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين وسط حماس شديد من أجل خوض المواجهة الهامة.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه الثاني والأخير غدا الجمعة في السادسة مساء على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج.