شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 – 4 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 – 4 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يخسر من فاركو 1-2 في مباراة وداع كأس عاصمة مصر.

الأهلي يخسر من فاركو 1-2 في مباراة وداع كأس عاصمة مصر ..فيديو

أنهى النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر بالخسارة 1-2 أمام فاركو خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الخميس، بإستاد السلام ليودّع المارد الأحمر هذه البطولة بعدما سبق وخسر أول مباراتين أمام طلائع الجيش وإنبي.

استاد القاهرة الأقرب لاستضافة نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك

اقترب استاد القاهرة الدولي من استضافة المواجهة المنتظرة بين بيراميدز والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2024-2025، والمقرر إقامتها يوم 20 مايو المقبل.

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تنظم محاضرة عن الوقاية من الموت المفاجئ للاعبين الشباب

نظمت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، محاضرة علمية حول أحدث الأبحاث والأساليب الطبية لاكتشاف مشاكل القلب والوقاية من الموت المفاجئ بين اللاعبين الشباب، و محاضرة عن إجراءات استخدام الأعذار العلاجية طبقاً لقانون مكافحة المنشطات.

الأهلي يُنهي مرانه الثاني بجنوب افريقيا استعداداً لـ صن داونز ..فيديو

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الثاني في جنوب أفريقيا عصر اليوم ،الخميس، استعداداً لمباراة صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب تاكس الذي يبعد حوالي ربع ساعة عن فندق الإقامة.

سيراميكا يكتسح زد برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

تأهل فريق سيراميكا إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه الكبير على نظيره زد إف سي، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات.

المصري يتعادل سلبياً مع غزل المحلة والفريقان يودعان كأس عاصمة مصر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة والمصري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، خلال اللقاء الذي جمعهما على ستاد السويس الجديد، ليتأكد خروج الفريقين من البطولة بشكل رسمي.

طلائع الجيش يفوز على إنبى 1-0 بكأس عاصمة مصر..فيديو

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الختاميه من عمر مسابقة كأس عاصمة مصر.